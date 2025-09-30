إعلان

أحدث ظهور لـ هدى المفتي بإطلالة "جريئة" داخل الأسانسير (صورة)

كتب - معتز عباس:

12:18 ص 30/09/2025

هدى المفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة ومميزة.

ونشرت هدى صورة لها بإطلالة جريئة داخل الأسانسير، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.د، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

هدى المفتي

اقرأ أيضا..

عرض فيلم لا مؤاخذة في سينما زاوية اليوم

ياسمين الخطيب تؤازر الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي (صورة)

الفنانة هدى المفتي إطلالة هدى المفتي هدى المفتي على إنستجرام هدى المفتي داخل الأسانسير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة