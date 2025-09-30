أحدث ظهور لـ هدى المفتي بإطلالة "جريئة" داخل الأسانسير (صورة)

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة ومميزة.

ونشرت هدى صورة لها بإطلالة جريئة داخل الأسانسير، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.د، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

