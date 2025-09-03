إعلان

بعد قضاء الإجازة في الساحل.. 8 صور لـ نسرين طافش توثق رحلتها إلى دبي

09:41 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تتناول الطعام داخل الطائرة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش داخل الطائرة (1)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش داخل الطائرة (2)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش داخل الاسنانسير
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش في الطائرة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش تصل مطار دبي
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش داخل الطائرة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وثقت الفنانة السورية نسرين طافش رحلتها إلى دبي، وذلك بعد قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت نسرين صورًا لها داخل الطائرة المتجهة إلى دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت نسرين مرتدية ملابس "كاجوال" خطفت بها أنظار المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "نورتي دبي"، "اجمل من طلت علي دبي"، "منورة يا برنسيسة"، "تخبلين"، "متألقة دايما"، "حلوة ورايقة".

خطفت نسرين طافش الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي، حيث نشرت العديد من الصور بإطلالات جريئة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على فيلم "احنا والقمر جيران"

بالصور.. عبير صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور على "انستجرام"

الفنانة السورية نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام نسرين طافش في دبي إطلالة نسرين طافش نسرين طافش داخل الطائرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان