بعد قضاء الإجازة في الساحل.. 8 صور لـ نسرين طافش توثق رحلتها إلى دبي

وثقت الفنانة السورية نسرين طافش رحلتها إلى دبي، وذلك بعد قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت نسرين صورًا لها داخل الطائرة المتجهة إلى دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت نسرين مرتدية ملابس "كاجوال" خطفت بها أنظار المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "نورتي دبي"، "اجمل من طلت علي دبي"، "منورة يا برنسيسة"، "تخبلين"، "متألقة دايما"، "حلوة ورايقة".

خطفت نسرين طافش الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي، حيث نشرت العديد من الصور بإطلالات جريئة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

