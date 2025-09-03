إعلان

بالصور.. عبير صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور على "انستجرام"

08:50 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها،بدأت فيها ملامحها أصغر كثيرًا.

نشرت عبير صبري صورًا مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أهلا شكرًا كتير".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كم أنتي جميلة"، "برنسيسة الفن"، "روعة الروعة"، "الجمال لأحلى ملكة جمال"، "ملكة الكون"، "القمر اللي في العالي".

عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

الفنانة عبير صبري عبير صبري على إنستجرام غطلالة عبير صبري عبير صبري الذكاء الاصطناعي
