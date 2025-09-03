بعد توقفه 13 عاما.. قرار جديد من وليد يوسف بشأن مسلسل"مصطفى محمود"

كتب- هاني صابر:

أعلن المؤلف والكاتب وليد يوسف، نيته اعتزال الكتابة بعد تجربته في مسلسل"مصطفى محمود" واستغراقه 3 سنوات في كتابته.

وكتب وليد يوسف، عبر حسابه على فيسبوك: "بفكر إن عشان تعب 3 سنين ما بين تحضير وكتابة مسلسل السيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود المتوقف من 13 عام ميرحش على الفاضي..إني أنشره هنا".

وتابع: "كل يوم نص حلقة من حلقات المسلسل مع ذكر المراجع والتسجيلات الصوتية والمرئية والمستندات الموجودة عندي بخط الدكتور مصطفى محمود.. إيه رأيكم متهيألي هتبقى تجربة جديدة من نوعها".

وأضاف: "محتاج أعرف مين هنا متشوق يقرأ مسلسل مصطفى محمود اللي خد من عمري 3 سنين وكنت بفكر أعتزل الكتابة بعد عرضه على شاشات التليفزيون..

رأيكم إيه؟".

يذكر أن، وليد يوسف نجا هو وأسرته من حادث سير مروع في شهر يونيو الماضي، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله.. نجانا أنا وأسرتي من حادث مميت على طريق المنصوره..اللهم لك الحمد".