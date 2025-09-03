نرمين الفقي تودع الصيف بفستان أزرق جريء والجمهور يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نرمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة، مرتدية فستان أنيق وطويل.

وكتبت نرمين، تعليقًا على الصور: "آخر أيام الصيفية"، ليتفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر بتاعتنا"، "مذهلة وجميلة"، "قلبي ودقاته"، "جميلة جدا".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

