"قمري".. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

01:15 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وشاركت جمهورها صورًا جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وظهرت "ريم" بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الفيروزي، وعلّقت على الصور بعبارة: "تنهض حتى على الأنقاض".

وتفاعل جمهورها مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "قمري، جميلة أوي، حبيبتي القمر، إيه الحلاوة دي، ماشاء الله".

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "جوما"، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

ريم البارودي الفنانة ريم البارودي
