بعد إصابتها الأخيرة.. رحمة حسن تنشر صورًا جديدة

شاركت الفنانة رحمة محسن جمهورها أحدث ظهور لها، بعد إصابتها الأخيرة بكسر في الذراع اليمنى.

ونشرت رحمة حسن صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، خطفت بها أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

وكانت رحمة حسن كشفت عن تعرضها للإصابة في ذراعها الأيمن، في أغسطس الماضي.

ونشرت رحمة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة لذراعها وهي تضع عليه جبيرة لعلاجه، وعلقت: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

يذكر أن الفنانة رحمة حسن كشفت في تدوينة سابقة على "انستجرام" تفاصيل سقوط شعرها، وإصابتها بالصلع: وكتبت: "شعري ابتدى يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحاليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي".

