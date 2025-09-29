مي القاضي تؤدي تمارين رياضية شاقة داخل الجيم والجمهور يعلق (فيديو)

شاركت الفنانة مي القاضي، متابعيها عبر السوشيال ميديا،مقطع فيديو داخل الجيم تظهر فيه وهى تؤدي تمارين رياضية شاقة.

ونشرت مي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عاش، الله ينور، الرياضة حلوة مفيش كلام، حبيت الجيم، قمر".

يذكر أن، آخر أعمال مي القاضي مسلسل "العتاولة 2"الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.