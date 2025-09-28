هيدي كرم تشارك جمهورها صورًا من كواليس "وتر حساس 2"

نشرت الفنانة هيدي كرم صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "وتر حساس 2"، المعروض حاليًا عبر شاشة قناة "ON".

وشاركت هيدي متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس الجيم، وعلّقت: "خلف الكواليس".

يُذكر أن الجزء الأول من وتر حساس عُرض عام 2024، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة). وتصاعدت وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، خاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين الأطراف.

وشارك في بطولة الجزء الأول كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

