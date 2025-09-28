بفستان جريء مفتوح.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث إطلالة لها، وشاركت جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي بفستان جريء باللون البني بفتحة جانبية لافتة، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله على الحلاوة والقمر"، "يا الله على الأناقة والرقي"، "عن جمال التفاصيل أتحدث"، "تحفة"، "تجنني".

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مسلسل "إش إش" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة عدد من النجوم، أبرزهم: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.



