إعلان

رانيا فريد شوقي تنشر صورا تجمعها بالنجوم في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كتبت- سهيلة أسامة:

11:45 ص 28/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رانيا فريد شوقي (3)
  • عرض 5 صورة
    رانيا فريد شوقي
  • عرض 5 صورة
    رانيا فريد شوقي ونجوم الفن
  • عرض 5 صورة
    رانيا فريد شوقي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وظهرت رانيا برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم عبير صبري، محمد ممدوح "تايسون"، محمد عادل، وأحمد وفيق.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة.

يُذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

اقرأ أيضًا:

رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية اليوم

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

بعد تهشم سيارته.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد السقا

رانيا فريد شوقي مهرجان الغردقة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة