شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وظهرت رانيا برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم عبير صبري، محمد ممدوح "تايسون"، محمد عادل، وأحمد وفيق.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة.

يُذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

