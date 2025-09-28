بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

تحت سفح الأهرامات.. عمرو دياب ينشر صورًا من حفله الأخير (صور)

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورًا جديدة، كشفت خلالها إطلالتها من حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وخطفت نيرمين الفقي الأنظار بعد نشرها الصور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة بفستان ممزوج الألوان ومكشوف الصدر، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

حرصت نيرمين الفقي على تهنئة النجوم المكرمين بحفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة للشباب، الذي أقيم الخميس الماضي بمحافظة الغردقة وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما.

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

