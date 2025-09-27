إعلان

"سيارته تهشمت".. نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير

كتب - معتز عباس:

08:31 م 27/09/2025
كشف مصدر مقرب من النجم أحمد السقا حقيقة تعرضه لحادث سير، وأوضح أنه نجا من الموت بفضل العناية الإلهية، بعد تهشم سيارته.

وأكد المصدر في تصريح خاص لموقع مصراوي، أن السقا نجا بإعجوبة من حادث اصطدام سيارة.

وطمأن المصدر الجمهور على الحالة الصحية لـ السقا بعد وقوع الحادث، مؤكدًا أنها مستقرة بشكل كبير.

يذكر أن، أحمد السقا عُرض له خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

احمد السقا السقا حادث سير
