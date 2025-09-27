إعلان

أسماء جلال تخطف الأنظار ودعاء حكم في الجيم.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 27/09/2025
    شريف رمزي
    دعاء حكم
    أنغام
    نادر حمدي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 5 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:


أسماء جلال
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهرت أسماء بإطلالة كاجوال داخل سيارتها خطفت بها الأنظار.
أنغام
تواصل النجمة أنغام الاحتفال بنجاح حفلها الاستثنائي في لندن، ونشرت صورة جيدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها على المسرح من الكواليس.
دعاء حكم
نشرت الفنانة دعاء حكم صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم.
شريف رمزي
نشر الفنان شريف رمزي صورة جديدة عبر حسابه انستجرام، ظهر خلالها في زيارة لأحد المعابد الأثرية.
نادر حمدي
نشرت زوجة الفنان نادر حمدي صورة جديدة لهما عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلالها في لقطة رومانسية.


نادر حمدي أسماء جلال شريف رمزي
إعلان

