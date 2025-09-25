إعلان

عضو بمجلس إدارة المهن التمثيلية يكشف كواليس رحيل أشرف زكي عن منصبه (خاص)

كتب : هاني صابر

11:39 م 25/09/2025 تعديل في 26/09/2025
كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كواليس رحيل الدكتور أشرف زكي عن منصبه كنقيب للمهن التمثيلية.

وقال مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "محدش كان عارف حاجة، والدكتور أشرف مقالش حاجة قبل كدة، واحنا اتفاجئنا بالموضوع زي كل الناس".

وكان أشرف زكي، أعلن منذ ساعات قليلة عن انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية.

وقال "زكي" في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

وأختتم بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

