كشف أمين واصف، نجل عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، أن شغفه الكبير بالفضيات والتراث بدأ منذ الصغر.

وقال أمين واصف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" أن التعرف على القطع القديمة وتحديد عمرها ومكان صنعها أصبح جزءًا أساسيًا من خبرته العملية.

وأضاف أن كل قطعة فضة تحمل توقيع صانعها، وهو ما يعطيها قيمة فنية وثقافية فريدة، مستعرضًا مثال خلخال من سيوة المصنوع على يد أكبر صانع فضة هناك يدعى "مكاوي".

وأوضح أن الفضة التراثية في مصر ليست مجرد زخارف، بل تحمل وظائف عملية ضمن الحياة اليومية في كل منطقة.

وأكد أمين واصف، أن هذه القطع تعكس ثقافة المجتمع المحلي وتاريخه، كما أنها تمثل مهارة الصانع وإبداعه، مشيرًا إلى أنه بدأ تعلم هذه التفاصيل منذ الصغر، وأنه تمكن من معرفة عمر القطع الذي يصل إلى 85 – 90 سنة، موضحًا أن هذه الخبرة جعلته يقدر التراث ويحب مهنة صناعة الفضة بعمق.

وأكد أن أول خطواته في عالم البيع كانت بسيطة جدًا، لكنه تعلم منها أهمية الفهم الدقيق للقيمة الفنية والتاريخية للفضيات، وهو ما يعزز دوره اليوم في إدارة الأعمال العائلية، والارتقاء بصناعة الفضة التراثية في مصر، مع الحفاظ على أصالتها وإظهارها بشكل حضاري للعالم.