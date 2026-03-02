لبنان: ارتفاع حالات الوفاة إلى 52 شخص وإصابة 154 آخرين

بيروت (أ ش أ)

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي بلبنان، ارتفاع حالات الوفاة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد؛ إلى 52 حالة وإصابة 154 آخرين .

جاء ذلك فى التقرير اليومي لوحدة "إدارة الكوارث" للوضع الراهن؛ بسبب زيادة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال مسؤول مقر الاستخبارات في حزب الله حسين مقلد خلال هجوم نفذته قوات الاحتلال في بيروت.

وأشارت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، إلى أن مقلد شغل سلسلة مناصب قيادية في هيئة استخبارات الحزب، وتولى مهام منصبه الأخير بعد مقتل سلفه حسين هزيمة خلال عملية "سهام الشمال" التي استهدفت أيضا "هاشم صفي الدين".