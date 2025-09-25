احتفلت الفنانة أنغام، بنجاح حفلها الغنائي الاستثنائي الذي أقيم على مسرح رويال ألبرت هول في لندن، ورفع شعار كامل العدد.

وخضعت أنغام، لجلسة تصوير ملكية على هامش الحفل، ونشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة حفرت في ذاكرة العمر تاريخ كتبناه معا وحلم تحقق، أنغام في لندن على مسرح رويال ألبرت هول العريقة ٢٣/٩/٢٠٢٥".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وعلقوا: "قمر كل ليالينا، الحب، أجمل ليالي العمر معاك، حضور جمال رقي كانت حفلة فوق السحاب، عشنا معاكي ليلة من ليالي الأحلام ابدعتي فيها واسعدتينا يا صوت مصر يا فنانة".

جدير بالذكر أن، أنغام تصدرت تريند محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان"سيبتلي قلبك".

اقرأ أيضا:

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة"

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها