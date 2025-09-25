كشفت الفنانة هند صبري، عن تواجدها في سويسرا، إذ نشرت العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "هند" في الصور وهي تتجول بعدد من الأماكن السياحية هناك، كما ظهرت في مقطع فيديو وهي على متن أحد المراكب.

ورثت هند صبري والدتها برسالة مؤثرة، وكتبت: " الذين نحبهم لا يرحلون، يسيرون بجانبنا كل يوم، لا نراهم ولا نسمعهم لكنهم دائما بجانبنا، لازلنا نحبهم ونفتقدهم بحبك يا ماما".

وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "حبيبة قلبي انتي، نحبك برشا، جميلة ومشرقة، إطلالتك ساحرة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هند صبري الفنية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

يذكر أن، هند صبري تشارك ببطولة مسلسل "عسل أحمر" بطولة آسر ياسين، محمود حافظ، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "عسل أحمر" حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

