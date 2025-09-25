

تصدرت المطربة أنغام، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد وصول أغنيتها "سيبتلي قلبي"، إلى المركز الأول في موقع يوتيوب.



وحققت "سيبتلي قلبي"، ما يزيد عن الـ 850 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وذلك بالتزامن مع تقديم أنغام، الأغنية للمرة الأولى في حفلها الذي أقيم في القاعة الملكية بالمسرح البريطاني الشهير "ألبرت هول".



وتحدث الملحن عزيز الشافعي، عن كواليس تقديم "سيبتلي قلبي"، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، وقال: "الحمد لله الأغنية تلاقي صدى جميل، ومع تصدرها موقع يوتيوب، كانت سعادتنا بالتفاعل الرائع مع صاحبة الإحساس الراقي أنغام، وهي تقدمها في حفل ألبرت هول".



وتابع عزيز: "من جهتي وبكل صدق، كنت توقعت نجاح الغنوة والحمدلله حدث، وشعرت بهذا من بداية عملنا، الشاعر تامر حسين، والموزع نادر حمدي، وأنا كملحن، على تجهيز الأغنية، في أواخر شهر فبراير الماضي".



وأضاف: "حدثت تعديلات على الشكل النهائي للأغنية بعد ذلك، وأرسلناها بعد ذلك إلى أنغام، أعتقد من شهرين ونصف، وهي أول ماسمعت الأغنية بكت، ورد فعلها صعب جداً، وبعدين سمعتها مرة أخرى بعدها بعشر دقائق، وبكت أيضا للمرة الثانية، فأنا قلت الأغنية دي هتكسر الدنيا".



وعن تفاصيل تسجيل أنغام للأغنية، قال الملحن عزيز الشافعي: "أنغام غنتها على طول قبل ما تسافر تعمل العملية، وكانت وقتها تعبانة، وأصرت تسجلها قبل السفر، وغنتها حلو جدا، والحمد لله الأغنية عاجبة الناس، عاملة صدى حلو".



وقدمت أنغام "سيبتلي قلبي"، للمرة الأولى على المسرح ، خلال حفلها الذي أقيم في القاعة الملكية بالمسرح البريطاني الشهير "ألبرت هول"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.









