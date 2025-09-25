بإطلالة محتشمة| حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "محترمة وشيك"

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة محتشمة ارتدت خلالها عباءة باللونين البيج والأسود، وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها ورقيها، وجاء من أبرز التعليقات: "حنة القمر"، "قمر ومحترمة وشيك"، "أحلى حنان في الدنيا"، "أجمل واحدة"، "بحبك"، "صباح الجمال والرقة".

يُذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها.

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، وحسن العدل.

