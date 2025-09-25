روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)
كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت روجينا في الصور مرتدية فستان أنيق وجذاب وساحر خطفت به الأنظار، وحاز إعجاب متابعيها.
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجمة النجوم، جميلة يا نجمة، قمر".
يذكر أن، آخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
