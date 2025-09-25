إعلان

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 25/09/2025
خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصور مرتدية فستان أنيق وجذاب وساحر خطفت به الأنظار، وحاز إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجمة النجوم، جميلة يا نجمة، قمر".

يذكر أن، آخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ملكة جمال تونس 1957.. وفاة أيقونة السينما الإيطالية كلاوديا كاردينالي- صور

وفاة مصممة الاستعراضات ميرفت زعزع بعد صراع مع المرض

روجينا إنستجرام روجينا إطلالة روجينا

