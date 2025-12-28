يعقد بيت الشعر العربي، بمركز إبداع بيت الست وسيلة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حلقته الشهرية من سلسلة «حلقة القاهرة النقدية… ناقد ومشروع»، والتي تتناول المشروع النقدي للناقد الدكتور سيد ضيف الله، أستاذ النقد الأدبي المساعد بأكاديمية الفنون.

وذلك مساء اليوم الأحد 28 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر بيت الشعر العربي خلف الجامع الأزهر.

تركز الحلقة على أبرز ملامح المشروع النقدي للدكتور سيد ضيف الله، الذي يُعد من الأصوات الأكاديمية الرصينة التي اهتمت بتحليل الشعر العربي الحديث والمعاصر، وناقشت قضايا المنهج وقراءة النص الشعري في سياقه الثقافي والمعرفي، وقد انعكست هذه الرؤية النقدية في أبحاثه ودراساته المنشورة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة، فضلاً عن مشاركاته في المؤتمرات والندوات النقدية.

كما تسلط الحلقة الضوء على رؤيته في تتبع أدوار المثقف وصراعاته كما وردت في كتابه الهام «تمثيلات المثقف في الرواية العربية»، فضلاً عن أبحاثه التي رصدت تحولات القصيدة العربية المعاصرة مثل دراسته حول «شعرية الاحتجاج». وتعكس هذه الأعمال قدرة ضيف الله على المزاوجة بين صرامة المنهج الأكاديمي وبين الانفتاح على قضايا الهوية والجمال.

ويشارك في الحلقة نخبة من النقاد والأكاديميين، هم: سعيد المصري، خيري دومة، محمد عبد الباسط عيد، ونهلة راحل، فيما يدير الحوار ويشارك فيه الناقد أحمد حسن عوض، في نقاش نقدي مفتوح يهدف إلى تحليل التجربة النقدية للدكتور سيد ضيف الله، وقراءة أدواته ومرتكزاته ضمن تحولات الخطاب النقدي المعاصر.

وفي تصريح له، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن:

«حلقة القاهرة النقدية، باعتبارها حلقة شهرية منتظمة، تمثل أحد المسارات المهمة التي يحرص بيت الشعر العربي على تقديمها، دعمًا للحوار النقدي الجاد، وإبراز المشروعات النقدية التي تسهم في تعميق قراءة الشعر العربي وتطوير الوعي الجمالي».

وأضاف محجوب أن بيت الشعر العربي، بوصفه أحد بيوت الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يسعى إلى تحقيق التكامل بين الفعل الإبداعي والمساءلة النقدية، في إطار رؤية الصندوق الهادفة إلى تنشيط الحياة الثقافية، وإتاحة منصات معرفية رفيعة داخل مراكز الإبداع.

وتأتي هذه الحلقة ضمن الجهود المستمرة التي يقوم بها صندوق التنمية الثقافية في دعم الأنشطة الفكرية والنقدية، وترسيخ دور النقد الأدبي كركيزة أساسية لتطوير المشهد الثقافي المصري.

