المتهم في واقعة الاعتداء على مشرفة باص مدرسة بالعمرانية: "مقربتش منها"

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في القضية رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء على مشرفة باص إحدى المدارس الخاصة بالعمرانية، وتشويه وجهها، على خلفية نزاع مع والدة إحدى الطالبات.

وفي أقواله أمام النيابة، نفى المتهم "أ." والد الطالبة ارتكابه أي اعتداء على المجني عليها، مؤكدًا أن الواقعة حدثت يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 الساعة 3:30 عصرًا أمام منزله في الطالبية، أثناء نزوله هو وزوجته لاستلام ابنتهما من الباص بعد ورود إشعار بأن الباص كاد أن يصيب الطفلة نتيجة إهمال المشرفة.

وقال المتهم: "اللى حصل إن أنا ومراتي نزلنا نشوف بنتنا ونطمئن عليها، عشان حصل إهمال من المشرفين عليها، ولما نزلنا، خدنا البنت، فزوجتى بتسأل المشرفة إيه اللى حصل، قالتلها محصلش حاجة، فاشدوا في الكلام، واتعصبوا، فقامت زقت مراتي، فمراتي مسكت فيها عشان ما تقعش، فوقعوا هما الإثنين واللى حصل مكملش كام ثانية".

وأضاف: "بعدها لاقيت الاثنين واقعين على بعض ومراتي شعرها باين، فقامت وبتلبس الطرحة، لاقيت البنت قايمة تضربها، فقلت لمراتي بس بس، يلا يلا نمشي، وخدتها ومشينا".

وأوضح "أ." أنه لم يلمس المجني عليها ولا شارك في أي اعتداء، نافياً كل ما جاء بأقوالها، بما في ذلك توجيه الحديث لسائق الباص بعدم التدخل، كما أشار إلى أن الواقعة استغرقت ثوانٍ معدودة، وأنه تم ضبطه بمعرفة معاون مباحث ومعه أمناء شرطة، دون أي تفتيش شخصي.

وأكد المتهم عدم وجود أي خلافات سابقة بينه وبين المجني عليها، وأنه لا يمتلك أي سوابق جنائية أو اتهامات مماثلة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهمين، أحمد وزوجته، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بالاعتداء على مشرفة الباص وتشويه وجهها، بزعم قيامها بتوبيخ ابنتهما، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.