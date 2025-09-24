أحمد العوضي يحسم الجدل حول موعد زواجه

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن جدل موعد زفافه بعد أن كشف في وقت سابق نيته الزواج خلال وقوعه ضحية ببرنامج "رامز إيلون ماسك" الذي يقدمه الفنان رامز جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقال "العوضي" ببرنامج "عرب وود": "أنا مقولتش في الأعياد يعني عشان أنا قولت في رامز اني هتجوز بعد رمضان، بس أنا عارف أنا بقول ايه واحنا دلوقتي إيه.. مش بعد رمضان والأسبوع اللي فات كان بعد رمضان والأسبوع الجاي احنا بعد رمضان".

وأضاف: "لكن مقولتش في العيد وميهمنيش المواصفات والله، هي زي ما ربنا بيريد، وأنا هعلن يا جماعة لو فيه حاجة هعلن".

وكانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.

