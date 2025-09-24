وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للفنانة أنغام، بعد حفلها الذي أحيته أمس في قاعة "رويال ألبرت هول" بلندن.

وكتبت عبر حسابها على "إكس": "وعادت أنغام لتمتعنا بصوتها، وتذيبنا بإحساسها، وتبهرنا بطلتها.. عادت في أبهى صورها بعد وعكتها، وكان مسرح ألبرت هول بلندن مكتملًا بمحبيها، ربما مازالت تتوجع قليلاً، فهي ما كادت تشفى من وعكة صحية كبيرة، لكن شفاءها في غنائها، في جمهورها، وسلامتها في صوت تصفيقهم، حمدًا لله على السلامة يا أم عمر يا حلوة، أمتعتينا كالعادة".

قدمت أنغام خلال الحفل، الذي أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، من بينها أغنية "هو إنت مين" (ألحان محمود خيامي، كلمات هالة علي)، بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومها الأخير "تيجي نسيب" بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

جدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبي"، تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور، والكليب من إخراج عادل جمال.

و عادت #أنغام لتمتعنا بصوتها،تذيبنا بإحساسها و تبهرنا بطلتها ..عادت فى أبهى صورها بعد وعكتها ..و كان مسرح #البرت_هول بلندن مكتملاً بمحبيها ..ربما مازالت تتوجع قليلاً فهى ما كادت تشفى من وعكة صحية كبيرة،لكن شفاءها فى غنائها .. فى جمهورها و سلامتها فى صوت تصفيقهم ..حمد الله على… pic.twitter.com/eM5qm1gFX0 — Lamees elhadidi (@lameesh) September 23, 2025

