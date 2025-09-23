"فيراري ولامبورجيني".. مي عمر تستعرض سياراتها الفارهة في أحدث ظهور

"ماحترمتنيش في غيابي".. مسلم يكشف أسباب طلاقه من يارا تامر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بجوار سيارتها الرياضية الفارهة.

ونشرت مي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تستعرض سيارتها ماركة "فيراري" و"لامبورجيني" و"رولز رويس".

وكتبت مي، تعليقًا على الفيديو: "النجاح يتحقق من قِبل أولئك الذين يرفضون الاستسلام، أحلم بذلك.. أفعلها.. امتلكها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

