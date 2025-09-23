أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها

"أجمل من الجمال".. ملك زاهر أنيقة في أحدث ظهور لها

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة بوسي على الرد بطريقة غير مباشرة على واقعة القبض عليها أمس الإثنين، لصدور أحكام قضائية ضدها.

وقامت المطربة بوسي، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية للإفراج عنها، عقب معارضتها على الأحكام الصادرة ضدها، بنشر صورة لها عبر خاصية القصص في صفحتها بموقع "إنستجرام"، وهي تقوم بعلامة النصر، وتسمع أغنيتها مع الفنان حسن الشافعي "مش شايفينكم".

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، عن القبض على المطربة بوسي، أمس الإثنين خلال إنهاء إجراءات السفر إلى دبي، إذ تم الكشف عن صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.