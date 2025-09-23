نادين الراسي تنشر صورًا جديدة.. وتعلق: تقبلوا كل شيء بإيمان

شاركت النجمة نادين الراسي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، جلسة تصوير جديدة، لاقت إعجاب متابعيها.

الجلسة الجديدة التي نشرتها نادين هي السادسة لها في شهر سبتمبر، وكتبت في تعليقها على الصور: "بلّشت بقلب مجروح وكلّ مرحلة مرقتها قطعتها عا آخِر روح . إذا ما منتقبّل وجع ال rebornما منرتاح .تقبلوا كل شيء بإيمان بتتخطّوا كلّ المصاعب".

ومن بين تعليقات جمهورها على الصور: "روعة"، "مينفعش كده يا نادين يالهوي على الجمال، قمر"، "القلب الأبيض"، "أيقونة الجمال والأناقة".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.