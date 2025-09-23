بحضور أحمد العوضي وإسعاد يونس.. توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية

نادين الراسي تنشر صورًا جديدة.. وتعلق: تقبلوا كل شيء بإيمان

خطفت الإعلامية أسما إبراهيم أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها قبيل مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

ونشرت أسما مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، والذي تفاعل معه نجوم ونجمات الفن.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "اللهم لا حسد"، "جميلة يا أسما"، "حلو أوي الفستان روعة"، "سحر وخيال".

تشهد فعاليات الدورة السادسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد من نجوم الفن؛ تقديرًا لجهودهم والنجاحات التي حققوها في أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا..

بعد القبض عليها.. لعنة 11 شيك بدون رصيد تواجه بوسي بسببها شبح السجن

سبب إلقاء القبض عليها.. 10 معلومات عن المطربة بوسي بعد منعها من السفر