هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء ـ بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة ـ أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير عليه، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.