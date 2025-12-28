كتب- أحمد جمعة:

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس السبت، عددًا من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال فعاليات احتفالية «يوم الوفاء» التي أقيمت في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، وتم خلالها تكريم مجموعة من العاملين في المنظومة الصحية من أطباء وأطقم تمريض وإداريين وخدمات معاونة، وذلك تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة صحة المواطن المصري طوال عام 2025.

حضر التكريم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، وعدد كبير من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وشملت قائمة المكرّمين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كلا من: الدكتورة هبة عاطف، مدير عام الإدارة العامة لتعاقدات الخدمات الصحية، واللواء مهندس أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، والدكتورة رحاب عبد الوهاب، مدير عام فرع الهيئة في الأقصر، والدكتور إبراهيم رزق، مدير إدارة مقدمي الخدمات الصحية، ومصطفى رؤوف إبراهيم، كاتب الشؤون الإدارية بالهيئة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن التكريم شمل 323 نموذجًا متميزًا من القيادات والعاملين، كرسالة شكر وتحفيز لكل من ساهم في علاج ملايين المواطنين وتقديم ملايين الخدمات الصحية خلال العام. ‎وشدد على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في التطوير، من خلال برامج تدريبية وبعثات خارجية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطبيق قانون المسؤولية الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لحماية حقوق الفرق الطبية.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت القطاع الصحي أولوية قصوى، حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت لها استثمارات ودعمًا كبيرين لضمان التوسع في تطبيقها بجميع المحافظات، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن فخره واعتزازه بتكريم عدد من العاملين بالهيئة ضمن احتفالية وزارة الصحة والسكان بـ«يوم الوفاء»، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وما تبذله من جهد وإخلاص في خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يظل المحرك الرئيسي لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها. وأن الهيئة مستمرة في دعم وتمكين العاملين بها، وتهيئة بيئة عمل محفزة تعزز الابتكار وترسخ ثقافة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو نظام صحي شامل وعادل يضع المواطن في صدارة أولوياته.

ومن جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن التكريم يعكس تقديرًا مستحقًا لجهود كوادر عملت بإخلاص لبناء وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشارت إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج عمل جماعي وتكامل مؤسسي قائم على الالتزام والكفاءة والإيمان برسالة المنظومة.

وأشارت، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الكوادر البشرية وتحفيزها باعتبارها رأس المال الحقيقي لأي تطوير مستدام في القطاع الصحي. منوهة إلى أن العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون ركيزة أساسية في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة للمواطنين.