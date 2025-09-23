يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم: "غيابك وجع كبير مابيخلصش"

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، والتي توافق اليوم 22 سبتمبر.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بـ هشام سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وحشتنا قوي يا هشام غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منورة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهون علينا مرارة الفراق يا حبيبي".

وأضافت: "اللهم أجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، ويرزقك جنة عرضها السماوات والأرض، ويجمعنا بيك في جنته".

واختتمت: "فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

الفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن، بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

