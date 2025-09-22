بعد إصابته بجلطة.. مسلم يعلن طلاقه من زوجته يارا تامر

أعلن المطرب مسلم طلاقه من زوجته يارا، بعد مرور 4 أشهر من زواجه في 40 مايو الماضي.

وكتب مسلم ستوري، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والاعراض".

وأضاف: "حلم وحدها انها تعيش مبسوطه لا أكثر ولا أقل ومش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجه وصلوني ليها، أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اوي علي الظروف".

من جانبها كتبت يارا تامر، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "تم الطلاق بيني وبين مسلم وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم، وأنا عارفه اني مكنش المفروض أطلع اتكلم بس معنديش حاجه أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس".

وأضافت: و"أنا أهو بعدت يمكن ترتاحو وتسبوني في حالي، للعلم أنا من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كده مكانش في اي مشاكل بنا وشهاده حق أنه عمري ما زعلني وكان ديماً واقف في ضهري بس أنا اتظلمت كتير ومش مسامحه".

يذكر أن مسلم أعلن أمس إصابته بـ جلطة في ذراعه اليمنى بالكامل.

وكتب مسلم في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": " لا إله إلا الله.. جلطة في دراعي اليمين بالكامل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لي كدا".

