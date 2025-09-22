ماذا قالت وفاء عامر عن السيارة التي كانت بحوزة إبراهيم شيكا وزوجته؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة وفاء عامر، علاقتها بالسيارة التي كانت مع اللاعب الراحل إبراهيم شيكا وزوجته.

وقالت وفاء، ببرنامج "كلمة أخيرة": "ابراهيم شيكا معندوش رخصة قيادة، ومبيعرفش يسوق، ومعندوش عربية".

وتابعت: "نزل في مرة ابراهيم ماشي على رجله قبل ما ينقلوا في الشقة الجديدة، ومشي لمسافة كبيرة، وفيه واحدة من السيدات الطيبين قالت لمراته، أنا هعملك توكيل إدارة تروحي وتيجي مع إبراهيم بالعربية دي، وعطتها العربية وساعات بتسحبها منها عادي، يعني هي مش دايما مع هبة، واحنا في مصر طول عمرنا عايشين بالتكافل المجتمعي في كل حاجة".

وأضافت: "الست دي عملت كدة، عشان فيه حاجة في حياتها حصلت، وكان حدث جلل، عشان كدة كانت بتتصدق إنها بتيسر حاجة أو تعمل حاجة، ويمكن حالة إبراهيم دي هتخليها تتوب لأنها تعرضت لاساءات وعشان كدة قالت أنا مش عايزة أظهر، وهبة قالتلي إنها عايزة عربيتها".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.