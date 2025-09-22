إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني أمام البحر والجمهور يعلق(صور)

12:15 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة دينا الشربيني، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت دينا، الصور التي ظهرت فيها بملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبل أن يتحول الحجر إلى غبار، والتراب إلى صمت".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أحلى صباح، بسكوتة، الله على الجمال، ما شاء الله، برنسيسة".

يذكر أن، دينا الشربيني تواصل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهد فيلمها الجديد "طلقني" ويشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

إطلالة جريئة دينا الشربيني البحر ملابس جريئة
