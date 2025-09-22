إعلان

بمشاركة أمينة خليل وتامر عاشور.. 15 صورة من حفل الموريكس دور 2025

12:08 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
    بسكال صقر في الموريكس دور
    تامر عاشور في الموريكس دور
    تكريم امال ماهر في حفل الموريكس
    امال ماهر تغني في حفل الموريكس
    جوليا قصارفي الموريكس دور
    رفيق علي أحمد الموريكس دور
    سمارة نهرا في الموريكس دور
    ليليان نمري في الموريكس دور
    مشاركة أمينة خليل في الموريكس دور (1)
    مشاركة أمينة خليل في الموريكس دور (2)
    نجوم الفن على السجادة الحمراء في الموريكس دور (1)
    تكريم نبيلة عبيد في حفل الموريكس
    هيلدا خلي في الموريكس دور
    المنتج صادق الصباح في الموريكس دور
    نجوم الفن على السجادة الحمراء في الموريكس دور (2)
كتب - معتز عباس:

شهدت لبنان، مساء اليوم الأحد، انطلاق حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، الذي يصادف الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على تدشينه.

شهد الحفل مشاركة كبيرة وواسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي، حيث تحمل دورة هذا العام شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".

وحضر الحفل عدد بارز من نجوم الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم المطربة آمال ماهر التي فازت بجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، وكذلك المطرب تامر عاشور الذي حصد جائزة أفضل فنان عربي، بالإضافة إلى النجمة نبيلة عبيد التي فازت بجائزة الموريكس دور عن مجمل أعمالها الفنية.

وتوافد نجوم الفن على حفل الموريكس الفنانة ورد الخال، المطربة بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني ، آمال ماهر، ماغي بوغصن وجمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، سارة أبي كنعان ووسام فارس، ساشا دحدوح، المنتج صادق الصباح، وغيرهم.

حفل الموريكس دور
