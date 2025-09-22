بمشاركة أمينة خليل وتامر عاشور.. 15 صورة من حفل الموريكس دور 2025

كتب - معتز عباس:

شهدت لبنان، مساء اليوم الأحد، انطلاق حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، الذي يصادف الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على تدشينه.

شهد الحفل مشاركة كبيرة وواسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي، حيث تحمل دورة هذا العام شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".

وحضر الحفل عدد بارز من نجوم الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم المطربة آمال ماهر التي فازت بجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، وكذلك المطرب تامر عاشور الذي حصد جائزة أفضل فنان عربي، بالإضافة إلى النجمة نبيلة عبيد التي فازت بجائزة الموريكس دور عن مجمل أعمالها الفنية.

وتوافد نجوم الفن على حفل الموريكس الفنانة ورد الخال، المطربة بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني ، آمال ماهر، ماغي بوغصن وجمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، سارة أبي كنعان ووسام فارس، ساشا دحدوح، المنتج صادق الصباح، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

مسلم يعلن إصابته بجلطة في ذراعه اليمنى

بالصور.. انهيار وبكاء وفاء عامر على الهواء بعد اتهامها في تجارة الأعضاء