فستان أنيق ورسالة غامضة.. أحدث ظهور لـ نادين الراسي (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نادين مرتدية فستان تغطيه الزهور، وعلّقت على الصور: "النسيان نعمة من الله، الإيمان بينسّينا كل ألم، لازم نسامح وضروري ننسى".

ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا عمري إنتي وجاذبيتك بحبك وحشتينا"، "واو"، "لا كده كتير"، "الحلوة"، "كل طلة أحلى من اللي قبلها".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

