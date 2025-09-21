كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة أصالة نصري صورا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من احتفالية اليوم الوطني السعودي التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي".

وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة ساحرة، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها. وعلّقت قائلة: "ما أحلى عنوان حفلتنا اليوم (مصر تحتفل بالعيد الوطني السعودي)، عشتوا وعاش وطني وعاشوا أهلي.. مصير واحد، عيد واحد، وأفراحنا كلها مشتركة، كل عيد والسعودية الحبيبة بخير وهي الخير".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت أبرزها كالتالي: "جمال"، "أجمل صوت"، "اسم الله عليكي وعلى جمالك"، "صولا الغالية"، "جمالك جمال"، "ربنا يحميكي".

يُذكر أن مهرجان "ليالي مراسي" استضاف خلال الفترة الماضية نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، راغب علامة، وأمينة.

