رانيا منصور تؤدي مناسك العمرة والجمهور يعلق

كتب : مروان الطيب

11:53 م 26/12/2025
    رانيا منصور تؤدي مناسك العمرة من أحدث ظهور
    رانيا منصور تؤدي مناسك العمرة
    رانيا منصور داخل الحرم المكي
    رانيا منصور مع أحد المعتمرين
    رانيا منصور أمام الكعبة المشرفة
    رانيا منصور مع المعتمرين
    الفنانة رانيا منصور
    رانيا منصور من أحدث ظهور
    رانيا منصور أمام الكعبة المشرفة
    رانيا منصور

كشفت الفنانة رانيا منصور عن أدائها مناسك العمرة، ونشرت صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا منصور من داخل الحرم المكي، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية أمام الكعبة المشرفة وكتبت: " الحمد لله ،الحمد لله، الحمد لله، ربنا أكرمنى بعمرة ربنا يكتبها لكل مشتاق".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "انتي كده جميلة اوي ربنا يثبتك، عمرة مقبلولة، جميلة ما شاء الله بالحجاب، ربنا يهديكي لطاعته ويثبتك ويبعد عنك الفتن".

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض مؤخرا على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

رانيا منصور الكعبة مناسك العمرة الحرم المكي

