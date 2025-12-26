بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كشفت الفنانة رانيا منصور عن أدائها مناسك العمرة، ونشرت صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا منصور من داخل الحرم المكي، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية أمام الكعبة المشرفة وكتبت: " الحمد لله ،الحمد لله، الحمد لله، ربنا أكرمنى بعمرة ربنا يكتبها لكل مشتاق".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "انتي كده جميلة اوي ربنا يثبتك، عمرة مقبلولة، جميلة ما شاء الله بالحجاب، ربنا يهديكي لطاعته ويثبتك ويبعد عنك الفتن".

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض مؤخرا على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

