إعلان

بالصور- تأثر أحمد سعيد عبد الغني في عزاء الراحل طارق الأمير

كتب : مروان الطيب

10:18 م 26/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعيد عبد الغني يقدم واجب العزاء
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعيد عبد الغني بعزاء الراحل طارق الأمير
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد سعيد عبد الغني في عزاء الراحل طارق الأمير
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعيد عبد الغني يصل عزاء طارق الأمير
  • عرض 10 صورة
    انهيار لمياء شقيقة الراحل طارق الأمير
  • عرض 10 صورة
    الفنانة لمياء الأمير
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد سعيد عبد الغني
  • عرض 10 صورة
    عزاء الراحل طارق الأمير
  • عرض 10 صورة
    لمياء الأمير تنهار في عزاء شقيقها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

حضر الفنان أحمد سعيد عبد الغني عزاء نجل عمته الفنان الراحل طارق الأمير، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد آل رشدان في مدينة نصر، بحضور الأهل والأصدقاء.

حرص أحمد سعيد عبد الغني على تقديم واجب العزاء، إذ ظهر متأثرًا وهو يواسي عائلة الفنان طارق الأمير.

وانهارت الفنانة لمياء الأمير في عزاء شقيقها الفنان الراحل طارق الأمير، ولم تتمالك لمياء دموعها وأجهشت في البكاء حزنا على فراقه وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحل عن عالمنا الفنان طارق الأمير يوم الأربعاء 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

شارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده

عزاء الراحل طارق الأمير الفنان أحمد سعيد عبد الغني وفاة الفنان طارق الأمير لمياء الأمير شقيقة الراحل طارق الأمير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا