بالصور- تأثر أحمد سعيد عبد الغني في عزاء الراحل طارق الأمير

بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

تصوير- محمود بكار:

حضر الفنان أحمد سعيد عبد الغني عزاء نجل عمته الفنان الراحل طارق الأمير، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد آل رشدان في مدينة نصر، بحضور الأهل والأصدقاء.

حرص أحمد سعيد عبد الغني على تقديم واجب العزاء، إذ ظهر متأثرًا وهو يواسي عائلة الفنان طارق الأمير.

وانهارت الفنانة لمياء الأمير في عزاء شقيقها الفنان الراحل طارق الأمير، ولم تتمالك لمياء دموعها وأجهشت في البكاء حزنا على فراقه وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحل عن عالمنا الفنان طارق الأمير يوم الأربعاء 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

شارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده