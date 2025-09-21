منير مكرم: عيد أبو الحمد عاد لمنزله بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب

أصالة بإطلالة ساحرة في حفل "ليالي مراسي".. والجمهور: اسم الله عليكي وعلى

كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تحسن الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد.

وتحدث منير مكرم ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تم تركيب جهاز ضبط نبضات القلب للفنان عيد أبو الحمد، يوم الجمعة الماضية بعد نقله إلى مستشفى المقطم، والحمد لله بعد تحسن حالته عاد إلى المنزل، أمس السبت".

وتابع: "بعد خضوع عيد أبو الحمد للعملية حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، على التواجد معنا للاطمئنان والمتابعة، وان شاء الله مع الراحة ومتابعة العلاج يصبح أفضل".

ونقل الفنان عيد أبو الحمد، من مستشفى النيل، إلى مستشفى المقطم، للخضوع للعلاج بسبب معاناته من ضعف في ضربات القلب، وحاجته إلى منظم لضربات القلب.

وشارك الفنان عيد أبو الحمد، مؤخرا في فيلم "ريستارت"، ومسلسلي "شهادة معاملة أطفال"، و"ولاد الشمس".