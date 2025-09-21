كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على فيسبوك.

ظهرت شاكيرا في الصور بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "ولا كأن عندها 20 سنة، جميلة، دايما متألقة، شباب للأبد، مبروك على نجاح حفل المكسيك".

أحيت شاكيرا مؤخرا حفلا غنائيا في المكسيك ضمن جولتها الغنائية هذا العام، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

يذكر أن، آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.

اقرأ أيضا:

محمود سعد يكشف سر مكالمته مع الرئيس الراحل مبارك وكواليس إقالته من ماسبيرو

سيد أسامة يعلن وفاة والده: الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي