تسلم الفنان أحمد السقا، تكريم الفنان محمد هنيدي بحفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وبعد تسلم السقا تكريم هنيدي قال في كلمته: "بتسلم الجائزة نيابة عن محمد هنيدي هو عنده ظروف عائلية قهرية جدا منعته من الحضور، متزعلوش منه عشان خاطري.

تعاون الفنان أحمد السقا خلال مسيرته مع الفنان محمد هنيدي بالعديد من الأعمال السينمائية التي كانت سببا في شهرتهما وحققا خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وفيلم "همام في أمستردام:,

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد السقا على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

