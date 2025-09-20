مي عمر تخطف الأنظار بفستان "قصير وجريء" والجمهور:"واكل منك حتة" (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان واكل منك حتة ما شاء الله، أحلى صباح مع أحلى مي، الله لا يحرمنا من هذه الضحكة الحلوة والوجه البشوش، يا أحلى وردة في البستان، عسل أوي".



يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.







