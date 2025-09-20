إعلان

مي عمر تخطف الأنظار بفستان "قصير وجريء" والجمهور:"واكل منك حتة" (صور)

02:52 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر (2)
  • عرض 4 صورة
    مي عمر (4)
  • عرض 4 صورة
    مي عمر (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:


خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان واكل منك حتة ما شاء الله، أحلى صباح مع أحلى مي، الله لا يحرمنا من هذه الضحكة الحلوة والوجه البشوش، يا أحلى وردة في البستان، عسل أوي".

يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.



مي عمر إطلالة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر