كتب: مروان الطيب:

تحدثت الفنانة وفاء السيد عن إمكانية ارتداء الحجاب والسبب وراء تأجيلها لهذا القرار.

حلت وفاء السيد ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس مشوارها الفني، وعلاقتها بالنجوم، إلى جانب مشاريعها خلال الفترة المقبلة.

وعن ارتداء الحجاب قالت: " أدواري مينفعش فيها الحجاب ونوعية أدواري مينفعش اتحجب فيها، واعمل كراكتر ده عيب للحجاب، والحجاب بالنسبة لي حاجة مقدسة وفي ناس كتير بقت ضد الممثل، والحجاب مش بس الطرحة".

يذكر أن اخر مشاركات وفاء السيد الفنية بفيلم "اللعب مع العيال" عام 2024 بطولة الفنان محمد عادل إمام.

