ليلى علوي تخطف الأنظار بصور جديدة.. والجمهور: "رجعتي تالتة ثانوي"

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير.

وتواصل ليلى علوي الاستمتاع بإجازة الصيف، ومشاركة الجمهور بعض الصور، التي تنشرها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الدريس جميل جدا"، "قمر يا لولا"، "قمر أجمل فنانة عربية ليلى"، "رجعت 3 ثانوي"، "أحلى فنانة الجميلة دايما".





وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضا..

مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع "نتفليكس" لإطلاق ورشة كتابة بعنوان "إيڤر آفتر"





"يلا نلعب عسكرة" يفوز بجائزة "الجونة السينمائي" في "فاينال كت" بمهرجان فينيسيا السينمائي



