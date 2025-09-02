بالصور- أشرف عبد الباقي وصبري فواز في العرض الخاص لفيلم "ضي"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

حرص نجوم الوسط الفني على دعم فريق عمل وأبطال فيلم "ضي" في العرض الخاص الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بسينما مول مصر، استعدادا لعرضه بالسينمات.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف عبد الباقي وابنته المخرجة زينة، المخرج ماندو العدل الفنان صبري فواز الذي يشارك كأحد ضيوف الشرق ضمن أحداث الفيلم، الفنان الشاب بدر محمد، الفنانة عارفة عبد الرسول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

كشفت نقابة المهن السينمائية خلال الساعات القليلة الماضية عن انعقادها لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار 2026، وسيتم اختيار 5 أفلام كقائمة قصيرة، وذلك بعد مشاهدة الأعضاء لفيلم ضي أحد الأفلام المرشحة هذا العام.

