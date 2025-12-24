أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

"كتكوت" منها.. تعرف على أفلام كتبها الراحل طارق الأمير

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى مرتدية إطلالة أنيقة ومحشتمة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، والتي تفاعلوا معها بشكل كبير.

اخر مشاركات هدى الإتربي الفنية

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث الجزء الثاني، حول نصار الذي يجد نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع (خضر) والعمل لصالح (عيسى الوزان)، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

بكاء صابرين وانهيار أحمد الفيشاوي.. مشاهد مؤثرة من عزاء سمية الألفي





وفاة إسلام سري سادس ضحايا حادث السير الذي أودي بحياة إسماعيل الليثي



