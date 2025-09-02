مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف الستار عن بوستر دورته ال 15

كتبت- منال الجيوشي

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) عن بوستر الدورة الخامسة عشر، التي ستقام في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك تحت قيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأكد الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، أنه في كل دورة من دورات المهرجان يصبح التحدي أكبر والمهمة تزداد صعوبة، خاصة في ظل النجاح الذي يحققه المهرجان بفضل الله ثم جهود شباب الإسكندرية المتفاني في خدمة المهرجان دون انتظار أي مقابل، وذلك نظرا لحبهم في التجربة وأجوائها المليئة بالمتعة والخبرات المختلفة.

وأضاف: لذلك نسعى جاهدين للإرتقاء بالمستوى قدر المستطاع خاصة بعد تصنيف المهرجان كواحد من أهم المهرجانات المسرحية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم قلة الدعم والإمكانيات، ولكن كعادتنا لا نستسلم للعقبات التي اعتدنا عليها منذ أول دورات المهرجان حتى آخر دوراته، لأننا نعتبره عيد سكندري يجمع كل عشاق المسرح من مختلف الدول على أرض عروس البحر المتوسط.